Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 10 января 2022 г. в Казахстане

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 2216 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 1494,

город Алматы - 80,

город Шымкент - 141,

Акмолинская область - 27,

Актюбинская область - 34,

Алматинская область - 29,

Атырауская область - 97,

Восточно-Казахстанская область - 24,

Жамбылская область - 46,

Западно-Казахстанская область - 24,

Карагандинская область - 51,

Костанайская область - 3,

Кызылординская область - 37,

Мангистауская область - 28,

Павлодарская область - 39,

Северо-Казахстанская область - 25,

Туркестанская область - 37.

Всего в стране выявлены 999654 заболевших.