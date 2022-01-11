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    08:00, 11 Январь 2022 | GMT +6

    Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 10 января 2022 г. в Казахстане

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    За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 2216 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

    В разрезе регионов:

    город Нур-Султан - 1494,

    город Алматы - 80,

    город Шымкент - 141,

    Акмолинская область - 27,

    Актюбинская область - 34,

    Алматинская область - 29,

    Атырауская область - 97,

    Восточно-Казахстанская область - 24,

    Жамбылская область - 46,

    Западно-Казахстанская область - 24,

    Карагандинская область - 51,

    Костанайская область - 3,

    Кызылординская область - 37,

    Мангистауская область - 28,

    Павлодарская область - 39,

    Северо-Казахстанская область - 25,

    Туркестанская область - 37.

    Всего в стране выявлены 999654 заболевших.

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    Официальные источники (служебная)
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