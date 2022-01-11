08:00, 11 Январь 2022 | GMT +6
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 10 января 2022 г. в Казахстане
За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 2216 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 1494,
город Алматы - 80,
город Шымкент - 141,
Акмолинская область - 27,
Актюбинская область - 34,
Алматинская область - 29,
Атырауская область - 97,
Восточно-Казахстанская область - 24,
Жамбылская область - 46,
Западно-Казахстанская область - 24,
Карагандинская область - 51,
Костанайская область - 3,
Кызылординская область - 37,
Мангистауская область - 28,
Павлодарская область - 39,
Северо-Казахстанская область - 25,
Туркестанская область - 37.
Всего в стране выявлены 999654 заболевших.