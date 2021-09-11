Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 10 сентября 2021 г. в Казахстане

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 3676 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

город Нур-Султан - 317,

город Алматы - 889,

город Шымкент - 151,

Акмолинская область - 202,

Актюбинская область - 178,

Алматинская область - 365,

Атырауская область - 93,

Восточно-Казахстанская область - 192,

Жамбылская область - 62,

Западно-Казахстанская область - 109,

Карагандинская область - 390,

Костанайская область - 172,

Кызылординская область - 79,

Мангистауская область - 162,

Павлодарская область - 205,

Северо-Казахстанская область - 67,

Туркестанская область - 43.

Всего в стране выявлены 835924 заболевших.