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    08:00, 11 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 10 сентября 2021 г. в Казахстане

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    За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 3676 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

    город Нур-Султан - 317,

    город Алматы - 889,

    город Шымкент - 151,

    Акмолинская область - 202,

    Актюбинская область - 178,

    Алматинская область - 365,

    Атырауская область - 93,

    Восточно-Казахстанская область - 192,

    Жамбылская область - 62,

    Западно-Казахстанская область - 109,

    Карагандинская область - 390,

    Костанайская область - 172,

    Кызылординская область - 79,

    Мангистауская область - 162,

    Павлодарская область - 205,

    Северо-Казахстанская область - 67,

    Туркестанская область - 43.

    Всего в стране выявлены 835924 заболевших.

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    Официальные источники (служебная)
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