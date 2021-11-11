08:00, 11 Ноябрь 2021 | GMT +6
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 10 ноября 2021 г. в Казахстане
За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 1219 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 127,
город Алматы - 131,
город Шымкент - 29,
Акмолинская область - 87,
Актюбинская область - 18,
Алматинская область - 81,
Атырауская область - 24,
Восточно-Казахстанская область - 83,
Жамбылская область - 20,
Западно-Казахстанская область - 35,
Карагандинская область - 119,
Костанайская область - 111,
Кызылординская область - 22,
Мангистауская область - 12,
Павлодарская область - 138,
Северо-Казахстанская область - 155,
Туркестанская область - 27.
Всего в стране выявлено 952886 заболевших.