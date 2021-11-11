Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 10 ноября 2021 г. в Казахстане

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 1219 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 127,

город Алматы - 131,

город Шымкент - 29,

Акмолинская область - 87,

Актюбинская область - 18,

Алматинская область - 81,

Атырауская область - 24,

Восточно-Казахстанская область - 83,

Жамбылская область - 20,

Западно-Казахстанская область - 35,

Карагандинская область - 119,

Костанайская область - 111,

Кызылординская область - 22,

Мангистауская область - 12,

Павлодарская область - 138,

Северо-Казахстанская область - 155,

Туркестанская область - 27.

Всего в стране выявлено 952886 заболевших.