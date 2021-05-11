Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 10 мая 2021 г. в Казахстане

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 1766 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 249,

город Алматы - 430,

город Шымкент - 75,

Акмолинская область - 114,

Актюбинская область - 24,

Алматинская область - 125,

Атырауская область - 38,

Восточно-Казахстанская область - 79,

Жамбылская область - 42,

Западно-Казахстанская область - 108,

Карагандинская область - 262,

Костанайская область - 25,

Кызылординская область - 27,

Мангистауская область - 13,

Павлодарская область - 119,

Северо-Казахстанская область - 12,

Туркестанская область - 24.

Всего в стране выявлено 346497 заболевших.