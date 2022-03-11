08:00, 11 Март 2022 | GMT +6
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 10 марта 2022 г. в Казахстане
За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 119 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 10,
город Алматы - 33,
город Шымкент - 2,
Акмолинская область - 2,
Актюбинская область - 3,
Алматинская область - 3,
Атырауская область - 2,
Восточно-Казахстанская область - 7,
Жамбылская область - 1,
Западно-Казахстанская область - 9,
Карагандинская область - 7,
Костанайская область - 11,
Кызылординская область - 1,
Павлодарская область - 9,
Северо-Казахстанская область - 19.
Всего в стране выявлено 1304220 заболевших.