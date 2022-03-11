Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 10 марта 2022 г. в Казахстане

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 119 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.





В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 10,

город Алматы - 33,

город Шымкент - 2,

Акмолинская область - 2,

Актюбинская область - 3,

Алматинская область - 3,

Атырауская область - 2,

Восточно-Казахстанская область - 7,

Жамбылская область - 1,

Западно-Казахстанская область - 9,

Карагандинская область - 7,

Костанайская область - 11,

Кызылординская область - 1,

Павлодарская область - 9,

Северо-Казахстанская область - 19.





Всего в стране выявлено 1304220 заболевших.