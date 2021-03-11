РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    08:00, 11 Март 2021 | GMT +6

    Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 10 марта 2021 г. в Казахстане

    None
    None

    За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 752 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.


    В разрезе регионов:

    город Нур-Султан - 94,

    город Алматы - 197,

    город Шымкент - 18,

    Акмолинская область - 52,

    Актюбинская область - 14,

    Алматинская область - 45,

    Атырауская область - 33,

    Восточно-Казахстанская область - 18,

    Жамбылская область - 17,

    Западно-Казахстанская область - 74,

    Карагандинская область - 62,

    Костанайская область - 50,

    Кызылординская область - 1,

    Мангистауская область - 4,

    Павлодарская область - 53,

    Северо-Казахстанская область - 19,

    Туркестанская область - 1.


    Всего в стране выявлено 220770 заболевших.

    Теги:
    Официальные источники (служебная)
    Сейчас читают
    Сегодня, 07:00
    3 октября. Календарь Казинформа «Даты. События»
    Сегодня, 05:55
    Главные причины ДТП озвучили карагандинские полицейские
    Сегодня, 04:04
    Бизнес-империя Трампа под ударом: в Нью-Йорке начался процесс о мошенничестве семьи экс-президента США
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!