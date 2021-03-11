Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 10 марта 2021 г. в Казахстане

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 752 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.





В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 94,

город Алматы - 197,

город Шымкент - 18,

Акмолинская область - 52,

Актюбинская область - 14,

Алматинская область - 45,

Атырауская область - 33,

Восточно-Казахстанская область - 18,

Жамбылская область - 17,

Западно-Казахстанская область - 74,

Карагандинская область - 62,

Костанайская область - 50,

Кызылординская область - 1,

Мангистауская область - 4,

Павлодарская область - 53,

Северо-Казахстанская область - 19,

Туркестанская область - 1.





Всего в стране выявлено 220770 заболевших.