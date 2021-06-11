Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 10 июня 2021 г. в Казахстане

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 1120 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 205,

город Алматы - 137,

город Шымкент - 40,

Акмолинская область - 50,

Актюбинская область - 20,

Алматинская область - 55,

Атырауская область - 63,

Восточно-Казахстанская область - 88,

Жамбылская область - 32,

Западно-Казахстанская область - 86,

Карагандинская область - 173,

Костанайская область - 35,

Кызылординская область - 18,

Мангистауская область - 47,

Павлодарская область - 37,

Северо-Казахстанская область - 21,

Туркестанская область - 13.

Всего в стране выявлено 399096 заболевших.