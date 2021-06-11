08:00, 11 Июнь 2021 | GMT +6
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 10 июня 2021 г. в Казахстане
За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 1120 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 205,
город Алматы - 137,
город Шымкент - 40,
Акмолинская область - 50,
Актюбинская область - 20,
Алматинская область - 55,
Атырауская область - 63,
Восточно-Казахстанская область - 88,
Жамбылская область - 32,
Западно-Казахстанская область - 86,
Карагандинская область - 173,
Костанайская область - 35,
Кызылординская область - 18,
Мангистауская область - 47,
Павлодарская область - 37,
Северо-Казахстанская область - 21,
Туркестанская область - 13.
Всего в стране выявлено 399096 заболевших.