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Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 10 июня 2020 г. в Казахстане
11 Июня 2020 08:00
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За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 239 заболевших коронавирусной инфекцией.
Прирост составил 1,8%.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 27 (1,1%)
город Алматы - 18 (0,6%)
город Шымкент - 30 (3,0%)
Актюбинская область - 17 (4,0%)
Карагандинская область - 52 (4,2%)
Западно-Казахстанская область - 15 (1,7%)
Кызылординская область - 14 (3,0%)
Мангистауская область - 14 (4,1%)
Алматинская область - 13 (2,8%)
Восточно-Казахстанская область - 11 (5,4%)
Павлодарская область - 10 (3,5%)
Атырауская область - 5 (0,4%)
Жамбылская область - 5 (1,1%)
Туркестанская область - 5 (1,2%)
Акмолинская область - 2 (1,1%)
Костанайская область - 1 (0,5%)
Всего в стране выявлено 13558 заболевших.
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