Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 10 июля 2021 г. в Казахстане

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 3695 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 914

город Алматы - 620

город Шымкент - 312

Акмолинская область - 131

Актюбинская область - 102

Алматинская область - 114

Атырауская область - 256

Восточно-Казахстанская область - 71

Жамбылская область - 51

Западно-Казахстанская область - 205

Карагандинская область - 449

Костанайская область - 81

Кызылординская область - 54

Мангистауская область - 116

Павлодарская область - 137

Северо-Казахстанская область - 28

Туркестанская область - 54

Всего в стране выявлено 454825 заболевших.