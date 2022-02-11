Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 10 февраля 2022 г. в Казахстане

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 2498 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.





В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 217

город Алматы - 530

город Шымкент - 28

Акмолинская область - 210

Актюбинская область - 66

Алматинская область - 176

Атырауская область - 36

Восточно-Казахстанская область - 129

Жамбылская область - 64

Западно-Казахстанская область - 107

Карагандинская область - 247

Костанайская область - 205

Кызылординская область - 12

Мангистауская область - 20

Павлодарская область - 220

Северо-Казахстанская область - 222

Туркестанская область - 9





Всего в стране выявлено 1285669 заболевших.