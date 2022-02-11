08:00, 11 Февраль 2022 | GMT +6
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 10 февраля 2022 г. в Казахстане
За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 2498 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 217
город Алматы - 530
город Шымкент - 28
Акмолинская область - 210
Актюбинская область - 66
Алматинская область - 176
Атырауская область - 36
Восточно-Казахстанская область - 129
Жамбылская область - 64
Западно-Казахстанская область - 107
Карагандинская область - 247
Костанайская область - 205
Кызылординская область - 12
Мангистауская область - 20
Павлодарская область - 220
Северо-Казахстанская область - 222
Туркестанская область - 9
Всего в стране выявлено 1285669 заболевших.