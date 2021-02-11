Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 10 февраля 2021 г. в Казахстане

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1007 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.





В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 131,

город Алматы - 95,

город Шымкент - 20,

Акмолинская область - 87,

Актюбинская область - 8,

Алматинская область - 48,

Атырауская область - 21,

Восточно-Казахстанская область - 75,

Жамбылская область - 18,

Западно-Казахстанская область - 87,

Карагандинская область - 66,

Костанайская область - 78,

Кызылординская область - 9,

Мангистауская область - 7,

Павлодарская область - 180,

Северо-Казахстанская область - 65,

Туркестанская область - 12.





Всего в стране выявлено 199093 заболевших.