Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 10 декабря 2021 г. в Казахстане

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 568 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 100,

город Алматы - 34,

город Шымкент - 3,

Акмолинская область - 58,

Актюбинская область - 7,

Алматинская область - 16,

Атырауская область - 4,

Восточно-Казахстанская область - 21,

Жамбылская область - 4,

Западно-Казахстанская область - 18,

Карагандинская область - 82,

Костанайская область - 58,

Кызылординская область - 5,

Павлодарская область - 73,

Северо-Казахстанская область - 77,

Туркестанская область - 8.

Всего в стране выявлено 978930 заболевших.