08:00, 11 Декабрь 2021 | GMT +6
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 10 декабря 2021 г. в Казахстане
За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 568 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 100,
город Алматы - 34,
город Шымкент - 3,
Акмолинская область - 58,
Актюбинская область - 7,
Алматинская область - 16,
Атырауская область - 4,
Восточно-Казахстанская область - 21,
Жамбылская область - 4,
Западно-Казахстанская область - 18,
Карагандинская область - 82,
Костанайская область - 58,
Кызылординская область - 5,
Павлодарская область - 73,
Северо-Казахстанская область - 77,
Туркестанская область - 8.
Всего в стране выявлено 978930 заболевших.