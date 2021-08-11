08:00, 11 Август 2021 | GMT +6
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 10 августа 2021 г. в Казахстане
За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 7657 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 1153,
город Алматы - 1493,
город Шымкент - 574,
Акмолинская область - 265,
Актюбинская область - 304,
Алматинская область - 350,
Атырауская область - 618,
Восточно-Казахстанская область - 228,
Жамбылская область - 140,
Западно-Казахстанская область - 156,
Карагандинская область - 1125,
Костанайская область - 257,
Кызылординская область - 218,
Мангистауская область - 212,
Павлодарская область - 291,
Северо-Казахстанская область - 157,
Туркестанская область - 116.
Всего в стране выявлено 656777 заболевших.