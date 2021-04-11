Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 10 апреля 2021 г. в Казахстане

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 2842 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 591,

город Алматы - 709,

город Шымкент - 88,

Акмолинская область - 103,

Актюбинская область - 202,

Алматинская область - 355,

Атырауская область - 131,

Восточно-Казахстанская область - 60,

Жамбылская область - 49,

Западно-Казахстанская область - 127,

Карагандинская область - 210,

Костанайская область - 33,

Кызылординская область - 42,

Мангистауская область - 30,

Павлодарская область - 42,

Северо-Казахстанская область - 46,

Туркестанская область - 24.

Всего в стране выявлено 269519 заболевших.