08:00, 11 Апрель 2021 | GMT +6
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 10 апреля 2021 г. в Казахстане
За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 2842 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 591,
город Алматы - 709,
город Шымкент - 88,
Акмолинская область - 103,
Актюбинская область - 202,
Алматинская область - 355,
Атырауская область - 131,
Восточно-Казахстанская область - 60,
Жамбылская область - 49,
Западно-Казахстанская область - 127,
Карагандинская область - 210,
Костанайская область - 33,
Кызылординская область - 42,
Мангистауская область - 30,
Павлодарская область - 42,
Северо-Казахстанская область - 46,
Туркестанская область - 24.
Всего в стране выявлено 269519 заболевших.