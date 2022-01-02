Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 1 января 2022 г. в Казахстане

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 457 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 84,

город Алматы - 87,

город Шымкент - 35,

Акмолинская область - 40,

Актюбинская область - 5,

Алматинская область - 19,

Атырауская область - 10,

Восточно-Казахстанская область - 14,

Жамбылская область - 6,

Западно-Казахстанская область - 3,

Карагандинская область - 49,

Костанайская область - 24,

Кызылординская область - 3,

Мангистауская область - 2,

Павлодарская область - 31,

Северо-Казахстанская область - 37,

Туркестанская область - 8.

Всего в стране выявлено 988770 заболевших.