08:00, 02 Январь 2022 | GMT +6
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 1 января 2022 г. в Казахстане
За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 457 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 84,
город Алматы - 87,
город Шымкент - 35,
Акмолинская область - 40,
Актюбинская область - 5,
Алматинская область - 19,
Атырауская область - 10,
Восточно-Казахстанская область - 14,
Жамбылская область - 6,
Западно-Казахстанская область - 3,
Карагандинская область - 49,
Костанайская область - 24,
Кызылординская область - 3,
Мангистауская область - 2,
Павлодарская область - 31,
Северо-Казахстанская область - 37,
Туркестанская область - 8.
Всего в стране выявлено 988770 заболевших.