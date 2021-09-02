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    08:00, 02 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 1 сентября 2021 г. в Казахстане

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    За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 4880 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

    В разрезе регионов:

    город Нур-Султан - 315,

    город Алматы - 1264,

    город Шымкент - 180,

    Акмолинская область - 246,

    Актюбинская область - 302,

    Алматинская область - 282,

    Атырауская область - 198,

    Восточно-Казахстанская область - 201,

    Жамбылская область - 99,

    Западно-Казахстанская область - 140,

    Карагандинская область - 648,

    Костанайская область - 237,

    Кызылординская область - 133,

    Мангистауская область - 239,

    Павлодарская область - 265,

    Северо-Казахстанская область - 75,

    Туркестанская область - 56.

    Всего в стране выявлен 798671 заболевший.

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    Официальные источники (служебная)
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