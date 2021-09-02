08:00, 02 Сентябрь 2021 | GMT +6
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 1 сентября 2021 г. в Казахстане
За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 4880 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 315,
город Алматы - 1264,
город Шымкент - 180,
Акмолинская область - 246,
Актюбинская область - 302,
Алматинская область - 282,
Атырауская область - 198,
Восточно-Казахстанская область - 201,
Жамбылская область - 99,
Западно-Казахстанская область - 140,
Карагандинская область - 648,
Костанайская область - 237,
Кызылординская область - 133,
Мангистауская область - 239,
Павлодарская область - 265,
Северо-Казахстанская область - 75,
Туркестанская область - 56.
Всего в стране выявлен 798671 заболевший.