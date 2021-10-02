08:00, 02 Октябрь 2021 | GMT +6
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 1 октября 2021 г. в Казахстане
За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 2058 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
город Нур-Султан - 252,
город Алматы - 485,
город Шымкент - 105,
Акмолинская область - 55,
Актюбинская область - 82,
Алматинская область - 225,
Атырауская область - 56,
Восточно-Казахстанская область - 123,
Жамбылская область - 51,
Западно-Казахстанская область - 82,
Карагандинская область - 152,
Костанайская область - 109,
Кызылординская область - 45,
Мангистауская область - 8,
Павлодарская область - 121,
Северо-Казахстанская область - 67,
Туркестанская область - 40.
Всего в стране выявлено 889040 заболевших.