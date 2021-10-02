Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 1 октября 2021 г. в Казахстане

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 2058 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

город Нур-Султан - 252,

город Алматы - 485,

город Шымкент - 105,

Акмолинская область - 55,

Актюбинская область - 82,

Алматинская область - 225,

Атырауская область - 56,

Восточно-Казахстанская область - 123,

Жамбылская область - 51,

Западно-Казахстанская область - 82,

Карагандинская область - 152,

Костанайская область - 109,

Кызылординская область - 45,

Мангистауская область - 8,

Павлодарская область - 121,

Северо-Казахстанская область - 67,

Туркестанская область - 40.

Всего в стране выявлено 889040 заболевших.