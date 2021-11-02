Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 1 ноября 2021 г. в Казахстане

За прошедшие сутки в Казахстане выявлен 1181 заболевший с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 145,

город Алматы - 145,

город Шымкент - 19,

Акмолинская область - 118,

Актюбинская область - 10,

Алматинская область - 89,

Атырауская область - 19,

Восточно-Казахстанская область - 64,

Жамбылская область - 13,

Западно-Казахстанская область - 9,

Карагандинская область - 131,

Костанайская область - 79,

Кызылординская область - 15,

Мангистауская область - 4,

Павлодарская область - 168,

Северо-Казахстанская область - 137,

Туркестанская область - 16.

Всего в стране выявлены 941793 заболевших.