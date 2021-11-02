08:00, 02 Ноябрь 2021 | GMT +6
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 1 ноября 2021 г. в Казахстане
За прошедшие сутки в Казахстане выявлен 1181 заболевший с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 145,
город Алматы - 145,
город Шымкент - 19,
Акмолинская область - 118,
Актюбинская область - 10,
Алматинская область - 89,
Атырауская область - 19,
Восточно-Казахстанская область - 64,
Жамбылская область - 13,
Западно-Казахстанская область - 9,
Карагандинская область - 131,
Костанайская область - 79,
Кызылординская область - 15,
Мангистауская область - 4,
Павлодарская область - 168,
Северо-Казахстанская область - 137,
Туркестанская область - 16.
Всего в стране выявлены 941793 заболевших.