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    08:00, 02 Май 2021 | GMT +6

    Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 1 мая 2021 г. в Казахстане

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    За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 2804 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

    В разрезе регионов:

    город Нур-Султан - 429,

    город Алматы - 685,

    город Шымкент - 117,

    Акмолинская область - 146,

    Актюбинская область - 140,

    Алматинская область - 275,

    Атырауская область - 88,

    Восточно-Казахстанская область - 94,

    Жамбылская область - 69,

    Западно-Казахстанская область - 157,

    Карагандинская область - 237,

    Костанайская область - 27,

    Кызылординская область - 44,

    Мангистауская область - 58,

    Павлодарская область - 176,

    Северо-Казахстанская область - 33,

    Туркестанская область - 29.

    Всего в стране выявлено 325499 заболевших.

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    Официальные источники (служебная)
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