Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 1 марта 2022 г. в Казахстане

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 260 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.





В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 21

город Алматы - 90

город Шымкент - 2

Акмолинская область - 9

Актюбинская область - 1

Алматинская область - 8

Атырауская область - 7

Восточно-Казахстанская область - 12

Жамбылская область - 3

Западно-Казахстанская область - 9

Карагандинская область - 27

Костанайская область - 25

Кызылординская область - 3

Мангистауская область - 1

Павлодарская область - 14

Северо-Казахстанская область - 28





Всего в стране выявлено 1302810 заболевших.