08:00, 02 Март 2022 | GMT +6
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 1 марта 2022 г. в Казахстане
За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 260 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 21
город Алматы - 90
город Шымкент - 2
Акмолинская область - 9
Актюбинская область - 1
Алматинская область - 8
Атырауская область - 7
Восточно-Казахстанская область - 12
Жамбылская область - 3
Западно-Казахстанская область - 9
Карагандинская область - 27
Костанайская область - 25
Кызылординская область - 3
Мангистауская область - 1
Павлодарская область - 14
Северо-Казахстанская область - 28
Всего в стране выявлено 1302810 заболевших.