Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 1 марта 2021 г. в Казахстане

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 658 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.





В разрезе регионов: город Нур-Султан - 65, город Алматы - 102, город Шымкент - 17, Акмолинская область - 78, Актюбинская область - 5, Алматинская область - 48, Атырауская область - 24, Восточно-Казахстанская область - 55, Жамбылская область - 5, Западно-Казахстанская область - 46, Карагандинская область - 27, Костанайская область - 62, Кызылординская область - 6, Мангистауская область - 1, Павлодарская область - 77, Северо-Казахстанская область - 37, Туркестанская область - 3.





Всего в стране выявлено 214089 заболевших.