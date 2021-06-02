08:00, 02 Июнь 2021 | GMT +6
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 1 июня 2021 г. в Казахстане
За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 1319 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 218,
город Алматы - 208,
город Шымкент - 46,
Акмолинская область - 77,
Актюбинская область - 20,
Алматинская область - 54,
Атырауская область - 82,
Восточно-Казахстанская область - 70,
Жамбылская область - 23,
Западно-Казахстанская область - 91,
Карагандинская область - 220,
Костанайская область - 39,
Кызылординская область - 7,
Мангистауская область - 53,
Павлодарская область - 58,
Северо-Казахстанская область - 37,
Туркестанская область - 16.
Всего в стране выявлен 388991 заболевший.