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Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 1 июня 2020 г. в Казахстане

2 Июня 2020 08:00
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Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 1 июня 2020 г. в Казахстане

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 263 заболевших коронавирусной инфекцией.

Прирост составил 2,3%.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан – 59 (2,7%)

город Алматы – 29 (1,1%)

Западно-Казахстанская область – 27 (4,1%)

Карагандинская область – 24 (2,6%)

Мангистауская область – 19 (7,1%)

город Шымкент – 18 (2,1%)

Кызылординская область – 16 (4,0%)

Алматинская область – 15 (4,2%)

Атырауская область – 14 (1,3%)

Жамбылская область – 13 (3,4%)

Павлодарская область – 11 (5,3%)

Восточно-Казахстанская область – 7 (5,2%)

Актюбинская область – 6 (1,7%)

Туркестанская область – 5 (1,3%)

Всего в стране выявлен 11571 заболевший.


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