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    08:00, 02 Июль 2021 | GMT +6

    Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 1 июля 2021 г. в Казахстане

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    За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 2590 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

    В разрезе регионов:

    город Нур-Султан - 764,

    город Алматы - 353,

    город Шымкент - 103,

    Акмолинская область - 88,

    Актюбинская область - 63,

    Алматинская область - 59,

    Атырауская область - 103,

    Восточно-Казахстанская область - 82,

    Жамбылская область - 32,

    Западно-Казахстанская область - 143,

    Карагандинская область - 468,

    Костанайская область - 52,

    Кызылординская область - 49,

    Мангистауская область - 107,

    Павлодарская область - 59,

    Северо-Казахстанская область - 27,

    Туркестанская область - 38.

    Всего в стране выявлены 428163 заболевших.

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    Официальные источники (служебная)
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