Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 1 июля 2021 г. в Казахстане

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 2590 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 764,

город Алматы - 353,

город Шымкент - 103,

Акмолинская область - 88,

Актюбинская область - 63,

Алматинская область - 59,

Атырауская область - 103,

Восточно-Казахстанская область - 82,

Жамбылская область - 32,

Западно-Казахстанская область - 143,

Карагандинская область - 468,

Костанайская область - 52,

Кызылординская область - 49,

Мангистауская область - 107,

Павлодарская область - 59,

Северо-Казахстанская область - 27,

Туркестанская область - 38.

Всего в стране выявлены 428163 заболевших.