08:00, 02 Июль 2021 | GMT +6
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 1 июля 2021 г. в Казахстане
За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 2590 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 764,
город Алматы - 353,
город Шымкент - 103,
Акмолинская область - 88,
Актюбинская область - 63,
Алматинская область - 59,
Атырауская область - 103,
Восточно-Казахстанская область - 82,
Жамбылская область - 32,
Западно-Казахстанская область - 143,
Карагандинская область - 468,
Костанайская область - 52,
Кызылординская область - 49,
Мангистауская область - 107,
Павлодарская область - 59,
Северо-Казахстанская область - 27,
Туркестанская область - 38.
Всего в стране выявлены 428163 заболевших.