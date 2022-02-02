08:00, 02 Февраль 2022 | GMT +6
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 1 февраля 2022 г. в Казахстане
За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 7149 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 822,
город Алматы - 1336,
город Шымкент - 77,
Акмолинская область - 691,
Актюбинская область - 243,
Алматинская область - 273,
Атырауская область - 145,
Восточно-Казахстанская область - 265,
Жамбылская область - 132,
Западно-Казахстанская область - 346,
Карагандинская область - 1063,
Костанайская область - 462,
Кызылординская область - 49,
Мангистауская область - 46,
Павлодарская область - 784,
Северо-Казахстанская область - 382,
Туркестанская область - 33.
Всего в стране выявлены 1246103 заболевших.