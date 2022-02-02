Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 1 февраля 2022 г. в Казахстане

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 7149 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 822,

город Алматы - 1336,

город Шымкент - 77,

Акмолинская область - 691,

Актюбинская область - 243,

Алматинская область - 273,

Атырауская область - 145,

Восточно-Казахстанская область - 265,

Жамбылская область - 132,

Западно-Казахстанская область - 346,

Карагандинская область - 1063,

Костанайская область - 462,

Кызылординская область - 49,

Мангистауская область - 46,

Павлодарская область - 784,

Северо-Казахстанская область - 382,

Туркестанская область - 33.

Всего в стране выявлены 1246103 заболевших.