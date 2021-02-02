РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    08:00, 02 Февраль 2021 | GMT +6

    Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 1 февраля 2021 г. в Казахстане

    None
    None

    За прошедшие сутки в Казахстане выявлен 1161 заболевший с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.


    В разрезе регионов:

    город Нур-Султан - 76,

    город Алматы - 87,

    город Шымкент - 7,

    Акмолинская область - 195,

    Актюбинская область - 3,

    Алматинская область - 75,

    Атырауская область - 52,

    Восточно-Казахстанская область - 86,

    Жамбылская область - 8,

    Западно-Казахстанская область - 55,

    Карагандинская область - 80,

    Костанайская область - 85,

    Кызылординская область - 8,

    Мангистауская область - 8,

    Павлодарская область - 238,

    Северо-Казахстанская область - 79,

    Туркестанская область - 19.


    Всего в стране выявлен 189131 заболевший.


    Теги:
    Официальные источники (служебная)
    Сейчас читают
    Сегодня, 15:02
    Берик Жуйриктаев назначен прокурором Павлодарской области
    Сегодня, 15:01
    Мобильные телефоны запретят в английских школах
    Сегодня, 15:00
    Глава государства принял Председателя совета директоров CNPC
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!