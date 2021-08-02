Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 1 августа 2021 г. в Казахстане

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 7573 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 1489,

город Алматы - 1540,

город Шымкент - 650,

Акмолинская область - 268,

Актюбинская область - 238,

Алматинская область - 313,

Атырауская область - 408,

Восточно-Казахстанская область - 193,

Жамбылская область - 250,

Западно-Казахстанская область - 85,

Карагандинская область - 901,

Костанайская область - 256,

Кызылординская область - 206,

Мангистауская область - 224,

Павлодарская область - 280,

Северо-Казахстанская область - 157,

Туркестанская область - 115.

Всего в стране выявлены 587952 заболевших.