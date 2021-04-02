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    08:00, 02 Апрель 2021 | GMT +6

    Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 1 апреля 2021 г. в Казахстане

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    За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 2077 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

    В разрезе регионов:

    город Нур-Султан - 427,

    город Алматы - 595,

    город Шымкент - 96,

    Акмолинская область - 50,

    Актюбинская область - 127,

    Алматинская область - 239,

    Атырауская область - 103,

    Восточно-Казахстанская область - 41,

    Жамбылская область - 18,

    Западно-Казахстанская область - 104,

    Карагандинская область - 144,

    Костанайская область - 36,

    Кызылординская область - 27,

    Мангистауская область - 22,

    Павлодарская область - 21,

    Северо-Казахстанская область - 5,

    Туркестанская область - 22.

    Всего в стране выявлен 248931 заболевший.

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    Официальные источники (служебная)
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