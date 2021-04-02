08:00, 02 Апрель 2021 | GMT +6
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 1 апреля 2021 г. в Казахстане
За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 2077 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 427,
город Алматы - 595,
город Шымкент - 96,
Акмолинская область - 50,
Актюбинская область - 127,
Алматинская область - 239,
Атырауская область - 103,
Восточно-Казахстанская область - 41,
Жамбылская область - 18,
Западно-Казахстанская область - 104,
Карагандинская область - 144,
Костанайская область - 36,
Кызылординская область - 27,
Мангистауская область - 22,
Павлодарская область - 21,
Северо-Казахстанская область - 5,
Туркестанская область - 22.
Всего в стране выявлен 248931 заболевший.