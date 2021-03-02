Объемы запасов стабфондов недостаточны для сдерживания цен – Бахыт Султанов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Объемы стабфондов недостаточны для сдерживания цен. Об этом заявил министр торговли и интеграции РК Бахыт Султанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Объемы запасов стабфондов недостаточны, то есть сформировано 25,4 тыс. тонн на сумму 3,7 млрд тенге. Их интервенции составляют всего от 0,2% до 1,4% от общего потребления. Это практически не оказывает должного влияния на цены», - сказал Бахыт Султанов на заседании Правительства.

Также, по его словам, неэффективно формируются сами запасы стабфондов.

«К примеру, в Актюбинской области в 2020 году больше всего цены выросли на сахар (56,9%), крупу гречневую (40,0%), масло подсолнечное (31,1%) и яйца (17,5%). При этом в фонды закупались овощи, по которым в течение года наблюдался незначительный рост цен», - отметил министр.

«Необходимо пересмотреть стабфонды, сконцентрировав средства и усилия только на рисковых импортозависимых товарах», - заключил Б. Султанов.