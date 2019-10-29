Объемы выбросов в Казахстане продолжают расти – Магзум Мирзагалиев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Начиная с 2014 года объемы выбросов страны превышают обязательства по Парижскому соглашению и продолжают расти. Об этом заявил министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Магзум Мирзагалиев на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Вопросы изменения климата вошли в национальные повестки многих государств. Развитие возобновляемых источников энергии стало мировым трендом. Казахстан, ратифицировав Парижское соглашение, принял на себя добровольный вклад по сокращению выбросов парниковых газов на 15% к до 2030 году от уровня 1990 года. Начиная с 2014 года объемы выбросов страны превышают обязательства по данному соглашению и продолжают расти», - сказал Магзум Мирзагалиев.

Министр отметил, что одним из инструментов выполнения обязательств является переход от использования угля на возобновляемые источники энергии, которое ведет к снижению выбросов загрязняющих веществ и отходов производства.

«Для реализации планов развития ВИЭ, а также других мер, направленных на дальнейшее развитие зеленой экономики и выполнение обязательств по Парижскому соглашению, необходимо определить долгосрочное видение по низкоуглеродному развитию страны. Для этого мы приступаем к разработке Стратегии низкоуглеродного развития Казахстана до 2050 года», - заявил Магзум Мирзагалиев.

Глава ведомства добавил, что стратегией будут предусмотрены возможности и выгоды замещения или сокращения использования угля и газа при различных сценариях развития экономики и энергетики. Для этой работы привлечены эксперты Германского общества по международному сотрудничеству, в рамках грантового проекта на 4,5 млн. евро от немецкого правительства.

«Будет проведен анализ по всем отраслям экономики. Закончить данную работу планируется к концу 2020 года. Ключевым аспектом перехода к низкоуглеродному развитию Казахстана будет развитие возобновляемых и альтернативных источников энергии. Реализация Стратегии поспособствует к сокращению выбросов парниковых газов, что и позволит выполнить условия Парижского соглашения к 2030 году», - резюмировал Магзум Мирзагалиев.