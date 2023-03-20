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Объемы влагозапасов в СКО превышают многолетние значения на 89%

Автор:  
Олеся Жуковень
20 Марта 2023, 14:23
Объемы влагозапасов в СКО превышают многолетние значения на 89%

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Территория Северо-Казахстанской области, согласно гидрологическому прогнозу, составленному РГП «Казгидромет» на период с 18-го по 24-е марта, на 97% покрыта снегом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации филиала РГП «Казгидромет», за неделю запас воды в снеге возрос с 98 до 108 мм, Объемы влагозапасов увеличились с 7 710 млн до 8 496 млн кубических метров, что на 89% выше среднемноголетнего значения. Глубина промерзания грунта изменилась незначительно, всего на один сантиметр – со 102 до 101.

Прогнозируемый объем стока по реке Есиль в Сергеевское водохранилище до 24-го марта составит 35,5-5,5 млн кубических метров.

С 22-го марта в регионе ожидается постепенное повышение температуры воздуха днем до 3-13 градусов.

Ранее в департаменте по чрезвычайным ситуациям сообщали, что после 25-го марта, с приходом теплых фронтов, температура воздуха будет выше нуля и днем, и ночью. Паводок начнется на неделю раньше, чем в прошлом году.


Северо-Казахстанская область   Казгидромет   Погода  
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