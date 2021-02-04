Объёмы влагозапасов в бассейнах рек ниже среднемноголетних значений - Казгидромет

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - РГП «Казгидромет» опубликовал предварительный консультативный гидрологический прогноз по состоянию на 1 февраля. Об этом передает МИА «Казинформ».

Предварительный консультативный гидрологический прогноз об ожидаемых объемах весеннего стока разработан по данным гидрометеорологических наблюдений и измерений по состоянию на 1 февраля. Основной гидрологический прогноз на весенний период будет разработан в марте 2021 года и будет предоставляться на еженедельной основе.

«Объёмы влагозапасов в бассейнах рек ниже среднемноголетних значений на 14-49% Карагандинской области, на 19-46% Акмолинской области, 10% Северо-Казахстанской области, на 9-52% в Костанайской области, (кроме реки Тогузак где выше среднемноголетних значений на 17%), на 28-64% в Актюбинской области, 78 % Атырауской области бассейне реки Эмба. В Западно-Казахстанской области бассейнах рек Утва, Чижа-2, Оленты и Шидерты в пределах среднемноголетних значений. В бассейнах рек Деркул и Шаган ниже среднемноголетних значений на 13-16%.

В Восточно-Казахстанкой области в бассейнах рек зоны Бухтарминского водохранилища, притока в Шульбинского водохранилища, на юго-западных склонах хребта Тарбагатай меньше среднемноголетних значений на 26-49%. На левобережных притоках реки Иртыш в пределах среднемноголетних значений.

В горах Жамбылской и Туркестанской областей меньше среднемноголетних значений на 40-82 %.

В горах Алматинской области меньше среднемноголетних значений на 25-56 %», - говорится в сообщении.

Процесс снегонакопления в бассейнах рек еще будет продолжаться в феврале и марте.

В случае повышенного температурного фона и сильных дождей в феврале по горным рекам юга, юго-востока и востока Казахстана возможно прохождение высоких тало-дождевых паводков.