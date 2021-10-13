Объемы торговли выросли в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Оптовики в плюсе: объёмы торговли выросли на 11% в реальном выражении и на 18% — в деньгах, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Еnergyprom.kz.

За январь–август 2021 года объём оптовой торговли в РК составил 16,7 трлн тенге, на 18,5% больше в деньгах, чем годом ранее. В реальном выражении рост составил 10,5%.

В том числе 17,4% продаж пришлось на продовольственные товары (2,9 трлн тенге, плюс 5,1% за год), ещё 82,6% — на непродовольственные товары (13,8 трлн тенге, плюс 21,8%).

Для сравнения: в аналогичном периоде 2020 года в секторе наблюдался ожидаемый спад — на 7,3% за год в стоимостном выражении, до 14,1 трлн тенге.

В региональном разрезе более трети всего объёма оптовых продаж пришлось на Алматы: 39,3% от РК, или 6,6 трлн тенге, в деньгах — плюс 8,7% за год. На второй и третьей строчке расположились столица (2,5 трлн тенге, плюс 21,1%) и Атырауская область (2,3 трлн тенге, плюс 60,4%).

Наибольший рост показателя наблюдается в Атырауской области, наименьший зафиксирован в Западно-Казахстанской — на 0,9% до 232,2 млрд тенге.

Наибольшие объёмы оптовых продаж обеспечили предприятия, находящиеся в частной собственности: 10,7 трлн тенге. Ещё 5,9 трлн тенге продаж пришлось на иностранные предприятия, и 50,1 млрд тенге — на государственные компании.

Малый бизнес обеспечил 12,9 трлн тенге оптовых продаж, на 15% больше, чем годом ранее. На средние предприятия пришлось 3,2 трлн тенге (плюс 35,1%), на крупные — 643,9 млрд тенге (плюс 18,4%).

В целом, вероятно, оптовая торговля в РК получит дальнейший буст для развития. Как сообщает «Хабар 24», в Казахстане в ближайшие четыре года появится порядка 15 оптово-распределительных центров. Четыре из них планируют открыть уже в этом году.