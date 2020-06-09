Объемы промышленного производства в Казахстане выросли на 4,8% по итогам пяти месяцев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По итогам пяти месяцев этого года объемы промышленного производства выросли на 4,8%. При этом положительная тенденция сохраняется в 13 регионах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В горнодобывающем секторе увеличилась добыча цветных руд на 3,3% за счет наращивания объемов добычи руды на ТОО «Корпорация «Казахмыс», АО «ТНК «Казхром», АО «Алюминий Казахстана». Рост добычи железных руд составил 8,9% за счет переориентации рынков сбыта с традиционных на рынки КНР», - сообщил министр индустрии и инфраструктурного развития РК Бейбут Атамкулов в ходе заседания Правительства.

Как проинформировал министр, в связи с ростом потребления угольной продукции объем добычи угля составил 102,9%.

«В обрабатывающей промышленности индекс физического объема (ИФО) составил 4,9%. Рост обеспечили отрасли: цветная металлургия, фармацевтика, легкая промышленность, машиностроение и другие. В цветной металлургии объем производства вырос на 6,6% за счет увеличения объемов производства рафинированной меди на 17%, золота в слитках - на 21%, серебра в гранулах - на 23%, проволоки медной - на 7% и так далее. В черной металлургии индекс физического объема составил 97,6%», - отметил глава МИИР.

В химической промышленности объем производства снизился на 2,2%. Так, снижены объемы производства на ТОО «Казфосфат» вследствие остановки печи на капитальный ремонт до мая.

«Хорошие результаты показывает машиностроительная отрасль. Объем производства в отрасли за 5 месяцев текущего года вырос на 18,5%. Увеличился выпуск автотранспортных средств, трейлеров и полуприцепов на 47,1%, машин и оборудования - на 6,7%, производства прочих транспортных средств - на 125,2%, компьютеров - на 3,8%», - отметил добавил глава ведомства.

«В фармацевтической промышленности объем производства вырос на 21,2%. В легкой промышленности рост составил 10,8% за счет увеличения производства текстильных изделий на 10,7%, кожаной продукции - на 9,9% и одежды - на 6,6%», - сообщил Бейбут Атамкулов.