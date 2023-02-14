Объемы производства выросли в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Обрабатывающая промышленность в Казахстане показала положительные темпы роста за январь текущего года. Объем производства вырос на 1,6 %. Об этом сообщил первый вице-министр национальной экономики РК Тимур Жаксылыков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По его данным, положительный рост зафиксирован в 14 регионах. Наибольшее увеличение отмечается в Кызылординской, Алматинской и Северо-Казахстанской областях.

В разрезе отраслей производство выросло на 12,1 % в машиностроении, в том числе в автомобилестроении – на 27,5% и производстве компьютеров – на 29,6 %. Также рост зафиксирован в производстве продуктов питания – на 9,8 %, продуктов нефтепереработки – на 11,1 %, продукции химической промышленности – на 10,6 %, напитков – на 33,2 %, фармацевтической продукции – на 51 % и легкой промышленности – на 11,3 %.

«В горнодобывающей промышленности объем производства увеличился на 1,2 %, показав впервые за последние четыре месяца положительный рост. При этом производство увеличилось по всем подотраслям, за исключением добычи угля. В частности, на 7,6 % увеличена добыча прочих полезных ископаемых, на 3,7 % – металлических руд, на 1 % – нефти, на 0,1 % – газа, услуги в горнодобывающей промышленности выросли на 0,2 %», - сообщил Тимур Жаксылыков во время заседания Правительства.

В сельском хозяйстве объем валового выпуска увеличился на 3,3 %. Положительный рост производства в отрасли зафиксирован в 15 регионах. Наибольший рост показали Восточно-Казахстанская, Западно-Казахстанская и Мангистауская области.

Ранее сообщалось, в январе текущего года темп роста экономики Казахстана составил 5,6 %.