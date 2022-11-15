Объемы производства снизились в горнодобывающей промышленности РК

15 Ноября 2022, 13:29

15 Ноября 2022, 13:29

Объемы производства снизились в горнодобывающей промышленности РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр национальной экономики РК Алибек Куантыров заявил о снижении показателей в горнодобывающей промышленности страны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В горнодобывающей промышленности объем производства снизился на 1%. В разрезе отраслей производство увеличилось в предоставлении услуг в горнодобывающей промышленности – на 17,8%, угля – на 1,6%, добыче металлических руд – на 0,6%», - сказал Алибек Куантыров на заседании Правительства.

Кроме того, по его словам, зафиксировано снижение показателей добычи газа – на 1,5%, добычи нефти – на 2,5% и добычи прочих полезных ископаемых – на 9,9%.

Ранее А. Куантыров сообщил о росте экономических показателей на 2,5% в 2022 году. В том числе рост в реальном секторе составил 2,8%, а в сфере услуг – 1,6%.