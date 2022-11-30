Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 467.99 eur/kzt 488.82

    rub/kzt 7.7 cny/kzt 65.06
Прогноз погоды
Нур-Султан: +2+4℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Экономика

    Объемы производства макаронных изделий увеличились в Казахстане

    30 Ноября 2022, 12:46

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – 40 предприятий по производству макаронных изделий, действующих в Казахстане, произвели 122,8 тыс. тонн продукции по итогам девяти месяцев 2022 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан.

    Отмечается рост показателей по сравнению с прошлогодним аналогичным периодом на 5,8 %. При этом казахстанцы потребляют ежегодно в среднем около 130 тыс. тонн макарон.

    Что касается экспорта, то за рубеж продано 47,1 тыс. тонн, объем остался на уровне аналогичного периода 2021 года. Основные потребители казахстанских макарон Россия, Узбекистан и Таджикистан.

    Меньшие объемы макаронных изделий стали импортировать в Казахстан. За период с января по сентябрь в страну завезено всего 23,4 тыс. тонн иностранной продукции, снижение показателя на 8,2 %. Для сравнения за этот же период 2021 года импортировано 25,5 тыс. тонн.

    Фото: aspromservis.ru
    Минсельхоз Экономика Сельское хозяйство Общество
    Новости по теме
    Новости по теме
    Более 170 французских компаний работают в Казахстане
    Работу по созданию специальной экономической зоны TURAN обсудили в Туркестане
    Казахстан готов увеличить экспорт продукции в Китай по 135 товарным позициям - Алихан Смаилов
    На «Казфосфате» достигнуты договоренности по всем трудовым вопросам
    Популярное
    1 Главу государства встретил в Елисейском дворце Президент Франции
    2 Торжественная церемония встречи Президента Казахстана состоялась в Париже
    3 Касым-Жомарт Токаев и Эмманюэль Макрон провели переговоры
    4 Президент Казахстана провел встречу с капитанами бизнеса Франции
    5 Два котла вышли из строя за двое суток на ТЭЦ Жезказгана
    Новости партнеров