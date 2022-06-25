25 Июня 2022 05:27

Объемы производства лекарств увеличены на 18,2 % за первый квартал 2022 года – Ажар Гиният

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Глава министерства здравоохранения РК Ажар Гиният в ходе рабочей поездки в Жамбылскую область ознакомилась с работой завода по производству более 200 наименований медицинских изделий, в том числе экспресс-тестов для диагностики и определения инфекционных заболеваний (COVID-19, ВИЧ, гепатит В, TORCH, H. pylori), кардиомаркеров, онкомаркеров, наркотических веществ, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Республики Казахстан.

Производственная мощность предприятия составляет более 15 млн медицинских изделий в год. Общая площадь складских помещений – более 3 тыс. 500 квадратных метров.

В ходе осмотра завода А. Гиният отметила, что по поручению Главы государства Министерством здравоохранения РК разработан Комплексный план по развитию фармацевтической и медицинской промышленности на 2020-2025 годы, который предусматривает ряд мер по достижению роста отечественной фармацевтической продукции до 50 % до 2025 года.

За 2021 год фармацевтическая отрасль показала положительную динамику роста объемов производства лекарственных препаратов и медицинских изделий.

«За 2021 год отечественные фармацевтические предприятия выпустили продукцию на 198,8 млрд тенге. Индекс промышленного производства (ИФО) составил 123,9 %. За первый квартал 2022 года в фармацевтической отрасли наблюдается увеличение объемов производства на 18,2 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

На сегодня ведется целенаправленная работа по экспортоориентированным проектам фармацевтической продукции», - отметила министр.

Помимо этого, достигнуты договоренности по сотрудничеству и локализации производства в Казахстане с крупными мировыми фармкомпаниями.

В текущем году будет продолжена последовательная работа по поддержке отечественных товаропроизводителей.