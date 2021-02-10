Объемы производства легкой промышленности в Акмолинской области возросли в 3,7 раз

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В Акмолинской области, благодаря государственной поддержке, созданы все условия для высокой конкурентоспособности отечественных предприятий. Наряду с увеличением объемов производства в сферах металлургии, пищевой промышленности, химии и машиностроении, активно развивается и легкая промышленность, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу управления внутренней политики области.

Производство отечественной кожаной обуви набирает обороты в Акмолинской области. Объемы производства кожаной продукции за 2020 год увеличились в 3,7 раз.

Одним из основных предприятий данной отрасли стало ТОО «Обувная фабрика «Самхат», расположенное в Целиноградском районе.

Предприятие запущено в 2008 году в рамках Карты поддержки предпринимательства Акмолинской области. Мощность производства составляет 500 тысяч пар обуви в год.

По словам генерального директора Самал Тлеубаевой, концепция развития компании направлена на высокое качество продукции, благодаря внедрению новых технологий в производство путем обновления и использования нового высокотехнологического оборудования.

«Наша главная задача – забота о здоровье человека. Конструкция обуви и материалы, из которого она изготовлена, должна отвечать всем гигиеническим требованиям и обеспечивать физиологические функции стопы, соответствовать ее анатомо-физиологическим особенностям. Благодаря качеству производимой продукции SAMHAT стал национальным брендом кожаной обуви», - подчеркнула руководитель организации.

Напомним, что в республиканском рейтинге по темпам развития промышленности – Акмолинская область вошла в ТОП-3, расположившись на втором месте в разрезе регионов.

По информации управления предпринимательства и промышленности, закрытие границ зарубежными странами, специализирующимися на производстве одежды и обуви в период локдауна, дало возможность заполнить рынок товарами отечественного производства.