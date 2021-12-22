Объемы производства бензина и дизтоплива озвучили в Минэнерго РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По итогам 2021 года объем переработки нефти в Казахстане ожидается на уровне 17,1 млн тонн, производство нефтепродуктов - 13,1 млн тонн. Об этом сообщил министр энергетики Магзум Мирзагалиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По итогам 2021 года объем переработки нефти ожидается на уровне 17,1 млн тонн, производство нефтепродуктов - 13,1 млн тонн. Из основных видов нефтепродуктов по итогам текущего года производство бензина прогнозируется в объеме 4,7 млн тонн, дизельного топлива – 4,8 млн тонн, мазут – 2,4 млн тонн, битум – 933 тысячи тонн и авиакеросин – 600 тысяч тонн», - сказал глава Минэнерго Магзум Мирзагалиев.

При этом, глава ведомства отметил, что с августа по октябрь на рынке горюче-смазочных материалов образовался дефицит дизельного топлива.

«Для обеспечения внутреннего рынка дизельным топливом были приняты следующие меры: введен запрет на вывоз нефтепродуктов автомобильным транспортом, который действует до 21 мая 2022 года; перенесен плановый ремонт на АНПЗ на 2022 год; сдвинут ремонт на ПНХЗ с сентября на ноябрь; осуществлен импорт дизельного топлива с НПЗ РФ в объеме 281 тысячи тонн. Благодаря оперативно принятым мерам, ситуацию на рынке дизельного топлива удалось стабилизировать», - отметил министр.

Ранее сообщалось, что по итогам 2021 года объем производства нефтегазохимической продукции в Казахстане ожидается на уровне 190 тысяч тонн.