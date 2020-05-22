Объемы плановой медпомощи сокращаются в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Потребление отдельных видов медицинской помощи в системе ОСМС сократится во втором квартале этого года в среднем до 40%. Об этом в ходе онлайн-заседания Общественного совета при ФСМС сообщил председатель правления Фонда медстрахования Айбатыр Жумагулов, передает МИА «Казинформ».

«Из-за предпринятых ограничительных мер – чрезвычайное положение, карантин и рекомендации врачей по самоизоляции, за апрель мы видим снижение отдельных видов медпомощи на 50%. В мае ожидается уменьшение на 40% и в июне – на 30%. То есть примерная оценка по второму кварталу – в среднем до 40%», – сказал он.

В первую очередь прогнозируется снижение плановой медицинской помощи – стационарной и стационарозамещающей, включая высокотехнологичные медуслуги, консультативно-диагностические услуги, медицинскую реабилитацию и восстановительное лечение.

«По прогнозам мы ожидаем, что объемы потребления медуслуг восстановятся во втором полугодии за счет повышения тарифов на оплату услуг медицинским организациям для компенсации инфляции», - сказал Айбатыр Жумагулов. Имеются в виду тарифы, по которым фонд платит за оказанные медицинские услуги больницам и поликлиникам, на населении эти тарифы никак не отразятся.