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Объемы оказанных услуг в сфере туризма в Акмолинской области составили 12,8 млрд тенге

27 Января 2023, 11:33
Объемы оказанных услуг в сфере туризма в Акмолинской области составили 12,8 млрд тенге

БУРАБАЙ. КАЗИНФОРМ – О работе по развитию туризма в Акмолинской области сообщил заместитель акима региона Ельдос Рамазанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Акмолинская область входит в пятерку драйверов развития туризма в Казахстане. Здесь расположены Щучинско-Бурабайская, Зерендинская курортные зоны, три государственных национальных природных парка, Коргалжынский природный заповедник, который внесен в список ЮНЕСКО», - сказал Ельдос Рамазанов на выездном совещании по вопросам развития туризма.

Спикер добавил, что доля региона по оказанию услуг в сфере туризма по республике составляет порядка 10 %, функционирует более 600 предприятий.

«По основным показателями отрасли наблюдается стабильная положительная динамика. Объемы оказанных услуг составили 12,8 млрд тенге с ростом в 1,6 раз к аналогичному периоду 2021 года, что обеспечило нам третью позицию по отрасли», - сообщил Ельдос Рамазанов.

Совещание организовано Министерством культуры и спорта, в нем принимает участие и глава ведомства Асхат Оралов.


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