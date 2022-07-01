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Объемы инвестиций в сферу туризма увеличились в Атырауской области
1 Июля 2022 01:54

Объемы инвестиций в сферу туризма увеличились в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- Объемы инвестиций в сферу туризма увеличились в Атырауской области. Об этом сообщил руководитель областного управления предпринимательства и туризма Нурбол Жанабеков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Объем инвестиций в сферу туризма в области в прошлом году составил 27,5 млрд тенге, увеличившись по сравнению с предыдущим годом на 34,15%. В 2021 году по внутреннему и въездному туризму обслужено 46 тыс. 200 человек на сумму 1 млрд 675 млн тенге. Всего на сегодня в области насчитывается более 40 туристских организаций»,- сообщил руководитель областного управления предпринимательства и туризма Нурбол Жанабеков,

В соответствии с комплексным планом социально-экономического развития Атырауской области на 2021-2025 годы планируется реализовать девять инвестиционных проектов на сумму 10,8 млрд тенге с созданием 338 рабочих мест. Запущено четыре проекта – этнографический парк «Нурлы-Тал», две туристические базы отдыха в Курмангазинском районе и кемпинг в Макатском районе.

«К девяти проектам комплексного плана относятся этнографический парк «Нурлы-Тал», аттракционы и парк активного семейного отдыха Keremet park, визит-центр «Сарайшык», база отдыха «Эльдорадо», санаторно-оздоровительный комплекс на берегу соленого озера Индер, туристская рыболовная база Курмангазинского района, проект реконструкции туристской базы «Кигаш», – сообщил Нурбол Жанабаев.


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Автор:
Корреспондент
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