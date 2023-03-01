Объемы электронной торговли выросли на 20% в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - По предварительным данным международной компании по исследованию рынков Euromonitor International, объемы электронной торговли в Казахстане по итогам прошлого года выросли на 20,2%, до 1,3 трлн тг (без учета торговли услугами через интернет). Это на 220,1 млрд тг больше, чем годом ранее, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на finprom.kz.

При рассмотрении крупных товарных групп заметно, что ни одна из категорий не показала минусовой динамики. Казахстанцы покупают в интернете все больше и больше. Весомую долю в общей сумме онлайн-продаж (32,4%) в прошлом году занял фэшн-сегмент. На покупку в интернете одежды, обуви и различных аксессуаров за прошлый год казахстанцы потратили 423,9 млрд тг (плюс 17%). На втором месте по объемам закупок — бытовая техника и электроника, удельный вес этой категории составил 27,1%. Высокотехнологичных товаров продано на 355 млрд тг, с ростом на 11,6%.

Хорошую динамику онлайн-продаж продемонстрировал и сегмент продовольствия. Объем электронного фудмаркета вырос почти на треть: с 35,4 млрд до 45,5 млрд тг. Напитки и сигареты также стали покупать через интернет в значительно в больших объемах: 69,9 млрд тг, плюс 23,3% за год.

Общий объем электронной торговли в 1,3 трлн тг от Euromonitor International нельзя назвать окончательным — организация в своей статистике не берет во внимание стоимостный объем услуг, оказанных через интернет.

Что касается данных Бюро национальной статистики АСПиР РК, здесь уточненные показатели за 2022 год будут сформированы только в мае. С учетом динамики продаж можно предположить, что итоговая сумма за период превысит 1,5 трлн тг, ведь в 2021 году суммированный объем электронной торговли по всем сегментам, по данным БНС, уже был к этому близок: 1,43 трлн тг.

Впрочем, даже по оперативным данным понятно, что динамика онлайн-продаж в 2022 году была приблизительно такой же, как и в 2021-м: 20,2% (Euromonitor) и 18,1% (БНС) соответственно. На фоне взрывного роста 2020 года, когда объемы электронной торговли взлетели сразу практически вдвое (на 97,5%), эти показатели могут показаться относительно невысокими.

Однако на самом деле такого поступательного роста достаточно для активной консолидации этого рынка. Еще пять лет назад доля онлайн-торговли составляла всего 2,9% от общих продаж, а в 2021 году она была уже в пределах 9,9%. По прогнозным данным Министерства торговли и интеграции РК (МТИ), в прошлом году удельный вес электронных продаж в рознице достиг 12%. Специалисты ведомства предполагают, что через три года электронная торговля в сегменте «откусит» уже 15% от общего пирога (заметим, речь идет только про ритейл).

По оценкам экспертов консалтинговой компании PwC, 83% розничной электронной торговли в Казахстане занимают маркетплейсы (данные за первое полугодие 2022 года).