Объемы добычи нефти снизились в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Снижение объемов добычи сырой нефти произошло в Актюбинской области за январь-апрель 2023 года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Индекс физического объёма промышленной продукции составил 93,4%. В Актюбинской области в январе-апреле 2023 года по сравнению с январем-апрелем прошлого года произошло снижение добычи сырой нефти, включая конденсат газовый», - сообщили в областном департаменте Бюро нацстатистики РК.

Объем промышленного производства Актюбинской области в январе-апреле 2023 года составил 771648,7 млн тенге в действующих ценах, что на 6,6% ниже, чем в январе-апреле 2022 года. Рост отмечен в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом на 3,1%. Снижение в водоснабжении; сборе, обработке и удалению отходов, деятельности по ликвидации загрязнений - на 12,9%, в обрабатывающей промышленности – на 8,4%. В горнодобывающей промышленности и разработке карьеров снижение составило 6,4%.

Объем валового выпуска продукции, услуг сельского, лесного и рыбного хозяйства в январе-апреле 2023 года составил 81429,5 млн тенге, что на 0,9% больше чем в январе-апреле 2022года.

Объем строительных работ, услуг в январе-апреле 2023 года составил 38120,7 млн тенге, что больше на 15%, чем в январе-апреле 2022года.

Объем розничной торговли за январь-апрель 2023 года составил 200487 млн тенге и увеличился на 1,7% по сравнению с январем-апрелем 2022года. Объем оптовой торговли за этот же период составил 339932,6 млн тенге и уменьшился на 19,8% по сравнению с январем-апрелем 2022 года.

По предварительным данным, товарооборот области по взаимной торговле в январе-марте 2023 года составил 320497,3 тысяч долларов и по сравнению с соответствующим периодом прошлого года увеличился на 34,8%, в том числе экспорт – 129337,6 тысяч долларов, что на 71,8% больше уровня прошлого года, импорт – 191159,7 тысяч долларов, что на 17,7% больше 2022 года.