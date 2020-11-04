Объемов ипотечного кредитования вырос на 3,6%, объем депозитов в тенге на 2,2% - обзор финрынка

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Агентстве Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка представили обзор финансового сектора в сентябре текущего года. В частности отмечается рост депозитов национальной валюте и рост ипотечного кредитования, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Объем депозитов резидентов в депозитных организациях по состоянию на 1 октября 2020 года составил 21 371,2 млрд тенге, увеличившись на 3,3% в сентябре 2020, и с начала года – на 12,4%.

«Депозиты юридических лиц в сентябре выросли на 4,5% до 11 141,0 млрд тенге (с начала года – на 13,1%), депозиты физических лиц – на 2,1% до 10 230,2 млрд тенге (с начала года – на 11,6%). Объем депозитов в национальной валюте за сентябрь 2020 года увеличился на 2,2% и по состоянию на 1 октября 2020 года составил 12 631,4 млрд тенге (с начала года рост на 16,7%), в иностранной валюте - на 5,1% до 8 740,1 млрд тенге (с начала года – на 6,6%). В результате уровень долларизации на 1 октября 2020 года составил 40,9% (на начало года – 43,1%)», - сообщили в пресс-службе агентства.

В то же время совокупный объем кредитования банками по состоянию на 1 октября 2020 года составил 14 345,5 млрд тенге, увеличившись за сентябрь 2020 года на 1,1%. С начала года ссудный портфель банковского сектора вырос на 3,5%.

Совокупный объем кредитов юридическим лицам вырос за сентябрь 2020 года на 0,2% до 7 302,8 млрд тенге, при этом кредитование субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) в этот период увеличилось на 0,1% до 2 232,8 млрд тенге.

В сентябре 2020 года объем кредитов физическим лицам вырос на 2% до 7 042,7 млрд тенге. С начала года кредитование физических лиц имело положительную динамику, увеличившись на 5,7%.

Объем вновь выданных кредитов банков на потребительские цели за январь-сентябрь 2020 года уменьшился по сравнению с аналогичным периодом 2019 года на 19,4% (-621,5 млрд тенге).

«Объем ипотечного кредитования населения увеличился в сентябре 2020 года на 3,6% и по состоянию на 1 октября 2020 года составил 2 097,8 млрд тенге. Темп роста кредитов на потребительские цели за месяц (+1,3%) оказался почти в 3 раза меньше показателя ипотечного кредитования, и объем потребительских займов достиг 4 241,9 млрд тенге на 1 октября 2020 года», - говорится в сообщении финрегулятора.

Доля кредитов с просроченной задолженностью свыше 90 дней в общем объеме кредитного портфеля за 3 квартал текущего года снизилась с 9% до 8,4% (с 1 349,3 млрд тенге до 1 278,2 млрд тенге). При этом в портфеле физических лиц уровень займов с просроченной задолженностью свыше 90 дней составил 6,2%, в портфеле МСП – 13,7%, в портфеле юридических лиц – 7,4%.

С полным обзором можно ознакомиться по ссылке.



