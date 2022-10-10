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Объем запасов дизтоплива в Казахстане назвали в Правительстве

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
10 Октября 2022, 17:49
Объем запасов дизтоплива в Казахстане назвали в Правительстве

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Первый заместитель Премьер-Министра РК Роман Скляр сообщил об запасах дизельного топлива, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«За 9 месяцев 2022 года произведено 4,03 млн тонн дизельного топлива, что больше на 302 тыс. тонн или на 8 % аналогичного периода прошлого года. На начало октября 2022 года остатки дизельного топлива составляют 158,4 тыс. тонн, совокупные – 290 тыс. тонн (с учетом запасов на НПЗ и импорта), что покрывает внутреннюю потребность страны», - сообщил Роман Скляр в своем ответе на депутатский запрос.

При этом, как отмечает зампремьера, по состоянию на 1 июня 2022 года, резервы дизельного топлива составляли 402 тыс. тонн, которые были использованы для обеспечения потребностей внутреннего рынка (в августе текущего года остатки снизились до 220 тыс. тонн).


Правительство РК   Энергетика   Мажилис   Топливо  
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