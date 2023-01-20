Объем взаимной торговли стран Центральной Азии вырос на 50%

20 Января 2023, 11:45

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В целях дальнейшего увеличения торгово-экономического сотрудничества прорабатывается ряд важных логистических проектов в Центральной Азии. Об этом заявил вице-министр иностранных дел РК Ермухамбет Конуспаев в ходе экспертной встречи «Центральная Азия-2030: образы будущего», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С 2018 года объем взаимной торговли стран Центральной Азии вырос практически на 50%. В целях дальнейшего увеличения торгово-экономического сотрудничества прорабатывается ряд важных логистических проектов в Центральной Азии. Наблюдается развитие деловых связей, нашедших отражение, прежде всего, в увеличении количества совместных предприятий во многих отраслях экономики», - сказал Ермухамбет Конуспаев.

Фундаментом межгосударственных отношений, по его словами, являются культурно-гуманитарные связи, все это отвечает коренным интересам наших народов, способствуют укреплению братских связей, служит полноценной реализации экономического и культурного потенциала в регионе.

«Мы наблюдаем повышенный интерес мировой общественности к культурному наследию стран Центральной Азии. В этой связи приветствуем усилия наших партнеров по сохранению общего исторического и культурного наследия. Сегодня Центральная Азия становится важным участником глобальных процессов», - добавил Ермухамбет Конуспаев.