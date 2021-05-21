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Объем взаимной торговли между странами ЕАЭС вырос на 25% - Елбасы

21 Мая 2021 16:23
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Объем взаимной торговли между странами ЕАЭС вырос на 25% - Елбасы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За последние пять лет объем взаимной торговли между странами ЕАЭС вырос на 25%. Об этом заявил почетный председатель ВЕЭС, Первый Президент Казахстана – Елбасы Нурсултан Назарбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«29 мая текущего года исполнится семь лет со дня подписания Договора о Евразийском экономическом союзе в столице нашей республики. Сегодня без преувеличения можно сказать, что благодаря нашим совместным усилиям ЕАЭС системно выстроился в мировую экономическую архитектуру», - сказал Нурсултан Назарбаев, выступая на заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС).

Елбасы добавил, что ЕАЭС на сегодня стал масштабным единым рынком, обеспечивающим стабильное развитие национальных экономик стран – участниц.

«За последние пять лет объем взаимной торговли наших стран вырос на 25%, а в 2020 году составил 55 млрд долларов США. И это в условиях кризиса, хотя мы можем добиться больших результатов», - подчеркнул Нурсултан Назарбаев.

Напомним, сегодня в режиме онлайн стартовало заседание глав государств ВЕЭС под председательством Президента РК Касым-Жомарта Токаева.

Глава государства констатировал, что пандемия и связанные с ней меры прервали процесс глобализации, изменили структуру мирохозяйственного уклада.


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#Внешняя политика Казахстана   #Экономика   #ЕАЭС   #Первый Президент - Елбасы  
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Автор:

Серик Сабеков

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