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    15:24, 06 Октябрь 2022 | GMT +6

    Объем вывезенного из РК подсолнечного масла увеличился почти втрое

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - За январь–июль 2022 года отечественные компании обеспечили спрос (реализацию на внутреннем рынке плюс экспорт) на подсолнечное масло на 82,8%, против 80,7% за январь–июль 2021-го. Объем производства подсолнечного масла в этом периоде вырос на 36,9%. Импорт показал рост на 18,6%, составив 55,6 тыс. тонн, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на energyprom.kz.

    Экспорт подсолнечного масла из РК вырос сразу в 2,6 раза, до 129,5 тыс. тонн за январь–июль 2022 года, в то время как реализация на внутреннем рынке увеличилась лишь на 0,8%, до 193,8 тыс. тонн. На экспорт пришлось уже 40,1% имеющихся ресурсов, против лишь 20,7% годом ранее.

    За январь–август текущего года в РК произвели 308,5 тыс. тонн подсолнечного масла — сразу на 39,5% больше по сравнению с аналогичным периодом 2021-го. Из них 47%, или 145 тыс. тонн, пришлось лишь на Восточно-Казахстанскую область. Значительные объемы производства также наблюдались в Абайской области и Шымкенте: 59,2 тыс. и 32,1 тыс. тонн соответственно.

    Более двух третей объема производства подсолнечного масла за январь–август 2022 года пришлось на нерафинированное: 215,9 тыс. тонн — сразу на 79,1% больше, чем за январь–август 2021-го.

    На рафинированное подсолнечное масло пришлось 92,6 тыс. тонн — на 7,9% меньше, чем в прошлом году.

    Цены на подсолнечное масло по итогам сентября подскочили за месяц на значительные 4,6%, что является самым высоким месячным показателем роста с июня 2021 года (тогда цены выросли на 5,6%).

    В региональном разрезе самое значительное месячное удорожание подсолнечного масла было зафиксировано в Мангистауской области: сразу на 10,7%. Следом идут Карагандинская и Актюбинская области: на 9,9% и 8,7% соответственно. Меньше всего выросли цены в Алматинской области: лишь на 0,4%.

    Кроме того, по итогам сентября 2022 года цены на подсолнечное масло выросли на 15,8% с начала года и на 16,4% за год.

    В прошлом году по итогам сентября подсолнечное масло подорожало на 29,5% с начала года и на 65,6% за год.


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